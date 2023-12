Reazione a catena, Tieni il tempo da record: quanto si portano a casa

20 dicembre 2023 a

a

a

Sono ancora i Tieni il tempo i campioni in carica di Reazione a Catena, l'amatissimo game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Il trio, noto anche come la famiglia Celli, è riuscito ad avere la meglio sugli sfidanti di questa sera, I Nickname, durante la fase dell'Intesa vincente. A quel punto i Celli sono passati all'Ultima catena con un montepremi di 96mila euro. Dopo aver dimezzato varie volte nel corso del gioco, però, alla fine i campioni sono arrivati all'Ultima parola con 6mila euro. La composizione dell’ultima prova era questa: "Storico", "Cr_A" e poi il terzo elemento. Che i giocatori hanno deciso di comprare. Si trattava della parola “Sito”. A quel punto i Tieni il tempo, per ben 3mila euro, hanno provato a indovinare dicendo “cronologia”, che per fortuna si è rivelata essere la parola corretta.

Dunque, aumenta sempre di più la somma accumulata dal trio da quando è campione del game-show. Solo qualche ora fa, prima dell'ultima puntata andata in onda su Rai 1, l'account "Statistiche Reazione a catena" su X scriveva: "Il #19dicembre i Tieni il Tempo realizzano il record personale per montepremi accumulato, 143.000€. Inoltre, da 6 sere consecutive sono sopra la soglia dei 10 punti all’intesa: l’ultima squadra che ci era riuscita erano state le Amiche in onda, per 14 volte". Alla cifra calcolata da questo account ora vanno aggiunti i 3mila euro portati a casa questa sera.