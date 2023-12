Chiara Ferragni stroncata da Giordano: "Dove sono finiti quei soldi"

Roberto Tortora 21 dicembre 2023 a

a

a

A Fuori dal Coro, striscia di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotta da Mario Giordano, si dibatte del caso del momento, cioè la vicenda Balocco-Chiara Ferragni. Giordano, da buon padrone di casa, introduce l’argomento dando il quadro della situazione, anche con l’aiuto delle slides sul ledwall, per far capire dove si è insinuata questa truffa, questa finta beneficenza che ha visto coinvolta l’influencer.

Questa la spiegazione di Giordano: “Caso Balocco-Ferragni, cos’è successo? Chiara Ferragni presta il volto ad una pubblicità in cui dice ‘comprate questi pandori’, che costano 9 euro, cioè il triplo di quanto valgono e quindi la gente deve fare un sacrificio. ‘Comprate questi pandori, così tutti insieme aiutiamo i bambini che stanno male, che stanno all’ospedale Regina Margherita, cioè malati di tumore etc.’… Dov’è che Chiara Ferragni viene beccata da Selvaggia Lucarelli prima, multata dall’Antitrust poi e ora indagata anche dalla Procura?".

"La cosa che mi fa impressione". Ferragni nella bufera, Porro senza freni | Guarda

"Il primo punto è che lei dice ‘più vendite facciamo dei pandori, più aiutiamo i bambini’ e questo non è vero, perché l’aiuto fatto ai bambini – spiega Giordano – è piccolo, piccolo, piccolo ed è fisso, l’ha fatto l’azienda mesi prima, 50mila euro rispetto al milione di euro millantato. Quindi, non è vero che più aumentano le vendite e più si aiutano i bambini, la quota per i bambini, piccola, piccola, piccola è lì, 50mila euro”.

Il padrone di casa di Fuori dal Coro, poi, conclude: “Seconda cosa, non è vero il ‘li aiutiamo insieme’, perché lei non ci mette un euro, zero euro, zero! Lei prende un milione di euro. E allora? A cosa serve l’aumento delle vendite? Come dice una mail interna di un manager, l’aumento di vendite per la pubblicità del pandoro serve per pagare l’esorbitante cachet di Chiara Ferragni”.