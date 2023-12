Annalisa Chirico inchioda la Ferragni: "In modo prepotente"

20 dicembre 2023 a

"Io credo che Chiara Ferragni sia voluta entrare prepotentemente nel dibattito politico, lo ha fatto da qualche tempo, non so se abbia influito il marito": Annalisa Chirico lo ha detto in collegamento con Nicola Porro a Stasera Italia su Rete 4. La giornalista ha sottolineato che, a suo dire. "da qualche tempo lei ha caricato i suoi messaggi, soprattutto quelli della comunciazione web, di contenuti politici, nove volte su dieci polemici con la destra e poi con la maggioranza che è diventata governo in Italia".

Secondo la Chirico, l'influencer sarebbe cambiata parecchio nel corso del tempo: "Io mi ricordo un'altra Ferragni, la seguivo quando lei aveva cominciato con The Blonde Salade. Una ragazza giovane, spensierata, bella, capace di dare suggerimenti sul vestiario. Mi ricordo anche una foto di lei che circola adesso in rete a una festa del Pdl, era una giovane molto più dinamica. Poi negli ultimi anni... Che so, è andata a Sanremo, ci ha fatto un sermone insopportabile, noioso. C'è chi moralisticamente la condanna in quanto donna di successo che fa soldi ma anche lei un po' è voluta diventare una specie di moralizzatrice, con questo suo dover ogni volta affiancare al brand di un'importante casa di moda anche un messaggio per la pace nel mondo".