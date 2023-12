In Onda, Donzelli frena Telese: "Non provarci"

28 dicembre 2023 a

Dibattito infuocato a In Onda sul Superbonus, il provvedimento varato dal governo Conte II e per cui questa sera il Consiglio dei ministri ha deciso una mini proproga solo per i cittadini a basso reddito che entro la fine dell'anno non hanno completato i lavori di ristrutturazione. "Stiamo cercando di gestire i disastri che sono stati fatti quando è stata fatta questa centrale nucleare fuori controllo - ha spiegato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia nello studio del talk di La7 - abbiamo messo ordine, è stato stabilito che non devi restituire i soldi che hai avuto se, rispettando le regole, viene poi valutato che la ditta non è riuscita a farti ottenere quel risparmio energetico che dovevi avere. Sono cose di buon senso".

"Sì, le stesse cose di buon senso che dicevano le opposizioni", lo ha interrotto allora il conduttore, Luca Telese. Ma Donzelli ha subito controbattuto mettendo le cose in chiaro: "Non provarci, le opposizioni, soprattutto il M5s, dicevano di voler continuare a sperperare questi soldi in modo sproprozionato. Noi abbiamo provato a fermare questa follia, dando criteri di buon senso". In ballo, come spiega il Corriere della Sera, ci sono 30mila cantieri di condomini che rischiano di non chiudere mai più o rimanere fermi per anni. Dopo il Cdm, Paolo Barelli di Forza Italia ha salutato questo provvedimento con entusiasmo dicendo che "nessun cittadino onesto sarà penalizzato perché lo Stato mantiene i propri impegni".