Forum in lutto, è morto il giudice Francesco Riccio

Forum in lutto. Il programma di Canale 5 ha annunciato la scomparsa del giudice Francesco Riccio. A dare il triste annuncio, proprio i profili social della trasmissione condotta da Barbara Palombelli. "Forum saluta con affetto Francesco Riccio che è stato giudice nel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012. Lo ricordiamo per il suo humour sottile, la sua apparente imperturbabilità e la sua grande professionalità. La squadra di Forum".

Immediata la reazione dgli spettatori. "Mi piaceva tanto come giudice, riposa in pace", si legge. E ancora: "Me lo ricordo il Dr Riccio, per la mia tesi avevo raccolto alcune sue sentenze (non da Forum), grande professionista", "Riposa in pace bravissimo giudice", "Una brava persona", "Come si fa a non ricordarlo", aggiunge poi qualcuno. Altri invece fanno riferimento a tutto il cast: "Entrate nelle nostre case ogni giorno e diventate parte della famiglia. Mi unisco alla famiglia reale per le più sincere condoglianze".

Intanto, conclusa la breve pausa per le festività natalizie, Forum è pronto a tornare. Negli ultimi giorni sono state trasmesse delle repliche. L’appuntamento è previsto per le 11 del 9 gennaio e non è escluso che la conduttrice possa riserbare uno spazio anche al ricordo di Riccio.