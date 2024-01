Che tempo che fa, Fabio Fazio non va in onda: cos'è successo

07 gennaio 2024 a

Fabio Fazio non andrà in onda questa sera con il suo Che tempo che fa sul Nove. Il motivo? La trasmissione prosegue le sue vacanze natalizie e tornerà sul piccolo schermo la settimana prossima, domenica 14 gennaio. Questa sera, invece, al posto del talk i telespettatori potranno vedere Little Big Italy, condotto da Francesco Panella. Si tratta di un programma nel quale, visitando alcune città estere, si va alla ricerca del miglior ristorante italiano. A seguire andrà in onda "Ammutta muddica", lo spettacolo con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. I fan del talk di Fazio, insomma, dovranno aspettare ancora un po' prima di poter rivedere tutta la squadra, composta da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Francesco Paolantoni.

Nei giorni scorsi, intanto, ha creato non poche polemiche una dichiarazione di Fazio sulla Rai. Il conduttore, infatti, ha criticato il regolamento di viale Mazzini nel periodo del Festival di Sanremo: "Nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai – ha detto alla rivista Sette -. Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni…". Non si è fatta attendere la risposta dell'ad Rai Roberto Sergio: "Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio… quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato".