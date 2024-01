Carlo Calenda umiliato da Roberto Vecchioni: "Roba da propaganda russa, tutte ca***"

14 gennaio 2024 a

È cosa nota, Carlo Calenda posta in modo seriale, a tratti quasi compulsivo, sui social. E uno degli ultimi post è costato al leader di Azione parecchi sfottò: si trovava a Milano ed ecco che ha pubblicato una foto che lo ritraeva circondato da una nebbiolina quasi impercettibile. Ma Calenda, romano ed evidentemente poco avvezzo alla realtà meneghina, parlava di "nebbia che si taglia col coltello". Scontate le prese in giro.

Del post di Calenda se ne è parlato anche a In altre parole, la trasmissione del sabato sera condotta da Massimo Gramellini su La7, la puntata è quella del 13 dicembre. Ospite in collegamento ecco Roberto Vecchioni, reduce da una lunga influenza: "Sono ancora molto debilitato e stanco. Una settimana, dieci giorni di questa roba qua è fastidiosa. Ti va via la voglia di fare tutto. Però non potevo mancare", afferma il cantante.

Dunque Gramellini lo imbecca: "Hai visto Calenda? C'è nebbia a Milano? C'erano cento metri di visibilità e parlava di nebbia che si taglia col coltello", ricorda il conduttore. La replica di Vecchioni? Tranchant: "Mi sembra che siamo sul livello della propaganda russa. Cioè tutte caz***". "Buon anno...", chiosa Gramellini.

In altre parole, Vecchioni sfotte Calenda: qui il video