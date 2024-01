Che tempo che fa, Littizzetto: "Facci vedere Elodie vestita"

15 gennaio 2024 a

Luciana Littizzetto comincia il suo monologo a Che tempo che fa, su canale Nove, nella puntata del 14 gennaio, con una lettera al 2024, in cui non manca di attaccare Matteo Salvini e fare battute sugli ultimi argomenti di attualità. "Mio caro twenty twenty four portaci cose nuove, che non abbiamo mai visto, tipo l’uomo su Marte o Elodie con un vestito intero… dai una mano ai nostri di medici che sono sempre più oberati di lavoro e con sempre meno mezzi. Fai vincere tante partite di Burraco al ministro Crosetto per evitare che si incazzi e per stizza invada l’Austria… E non portarci via l’abuso di ufficio: è un reato tipico dell’Italia, una nostra eccellenza, e dobbiamo tutelarlo come il pistacchio di Bronte, il dolcetto di Dogliani e la corruzione in atto pubblico."

Quindi la comica pensa ai bambini che vivono a Gaza e alla guerra: "C’è una cosa grande che quest’anno non vorrei vedere più. La paura negli occhi dei bambini. Questo scempio che non ha una fine, che è iniziato con gli attacchi terroristici del 7 ottobre a Israele e sono continuati a Gaza. Trova tu una soluzione, 2024. So che è complicato. So che le ragioni stanno un po’ da una parte e un po’ dall’altra, in chi attacca pensando di difendersi e chi si difende ma in realtà attacca. Sono un gomitolo di vecchie storie avvelenate che continuano a violentare il mondo", commenta la Littizzetto. "Ma questo non è futuro. Guarda come tremano, non ti si spezza il cuore? C’è tutto il male del mondo in questi visi spaventati".