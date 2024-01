Ornella Vanoni sconvolge Fazio: "Gli si è rotto e ora sembra un croissant"

15 gennaio 2024 a

Ci vuole un bel talento a far sembrare Luciana Littizzetto per una educanda della comicità. A Che tempo che fa, sul Canale Nove, Ornella Vanoni mette a ferro e fuoco lo studio con la sua raffica di sfoghi, battute fulminanti, aneddoti più che imbarazzanti. E Fabio Fazio, letteralmente (e forse sinceramente) terrorizzato dalla sua imprevedibile ospite fissa arriva quasi a rimpiangere la pepatissima comica torinese.

A 90 anni, l'interprete leggendaria de L'Appuntamento, non fa nulla per trattenersi, anzi sembra divertirsi come una matta a spararle grosse, scandalizzare il pubblico, rivelare i lati più scabrosi della sua vita privata. Un esempio? Quando finisce per parlare di un suo amico e delle sue doti nascoste.

"Potrei... dire caz***o". "Eh?", "Dire caz***o", "Quello lo dici lo stesso, lo dici a prescindere", sospira Fazio pensando di chiuderla qua. E invece, ecco la slavina. "Ho sentito la Littizzetto, a proposito: ho sentito che si è rotto", "Ma tu senti quel che vuoi...", "Eh, la Littizzetto. Io ho un mio amico e mi ha detto che gli si è rotto. Ma non si può rompere. Il pene... Ma non si è rotto, non si è rotto - ripete scaldandosi mentre intorno a lei è calato improvvisamente il gelo, tra il silenzio del conduttore e le risatine sempre più isteriche delle signore tra il pubblico in studio - si è stortato, si è piegato, ha preso una forma come un croissant. E dice che ha un successo pazzesco". "Ornella... - prova a richiamarla all'ordine Fazio -, io due così non le posso reggere".



E quando si parla di eccessi, la Vanoni offre il campionario completo. "Prima del famoso pacemaker bevevo a piacere, ora non posso neanche più bere. E per questo mi faccio due mar***i così. Non rido più per le cose di cui ridevo prima, ridevo perché ero ubriaca... Perché ero brilla". E la cannabis? "La badante che rolla era uno scherzo. Rollo io finché posso, poi non rollo più e muoio felice". E mentre lei sembra esalare l'ultimo respiro, rantolando e accasciandosi teatralmente sulla poltroncina, Fazio si salva in corner: "Pubblicità, mandiamo la pubblicità".