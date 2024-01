Ornella Vanoni si accascia sulla sedia: "Poi muoio"

15 gennaio 2024 a

E' una Ornella Vanoni totalmente, clamorosamente, stupendamente fuori controllo quella che imperversa nello studio di Che tempo che fa, sul Canale Nove. Fabio Fazio l'ha voluta come ospite fissa contando sulla sua imprevedibilità e la 90enne chanteuse milanese, gloria della canzone italiana che gli anni e la saggezza hanno trasformato in battitrice libera, ricambia a modo suo.

Si parte dall'ingresso in grande stile, con Fazio che la accompagna alla poltrona: "Ma che due mar***i". Buona sera. Quindi, prima puntata del 2024 e domanda d'obbligo sul Capodanno. "Dove hai festeggiato?". "Fatto niente - si lamenta Ornella -, a Viareggio. Un'acqua, freddo e mal di schiena..., non avevo neanche portato il k-way. Io volevo morire lì".

Insomma, "un Capodanno di m***a...". "Sono passate due settimane, facciamocene una ragione", prova a rincuorarla Fazio. "Per esempio, prima del famoso pacemaker bevevo a piacere, ora non posso neanche più bere. E per questo mi faccio due mar***i così. Non rido più per le cose di cui ridevo prima, ridevo perché ero ubriaca... Perché ero brilla".

Il resto, è show a 360 gradi. "La badante che rolla era uno scherzo. Rollo io finché posso, poi non rollo più e muoio felice". Quindi si accascia in lacrime sulla poltroncina, costringendo un basito Fazio a chiamare precipitosamente la pubblicità. Tema volgarità: "Potrei... dire caz***o". "Eh?", "Dire caz***o", "Quello lo dici lo stesso, lo dici a prescindere", sospira Fabietto.

"Ho sentito la Littizzetto, a proposito: ho sentito che si è rotto", "Ma tu senti quel che vuoi...", "Eh, la Littizzetto. Io ho un mio amico e mi ha detto che gli si è rotto. Ma non si può rompere. Il pene... Ma non si è rotto, non si è rotto, si è stortato, si è piegato, ha preso una forma come un croissant. E dice che ha un successo pazzesco". "Ornella... - prova a richiamarla all'ordine un terrorizzato padrone di casa -, io due non le posso reggere". E per una volta Lucianina fa la parte dell'educanda.