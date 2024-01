Venier, la Bonaccorti e il seno troppo grosso: "Signora, le tenga..."

15 gennaio 2024 a

Si ride e si scherza in studio a Domenica In, con Mara Venier e la sua ospite Enrica Bonaccorti protagoniste di un siparietto "al femminile" piuttosto imbarazzante. La celebre conduttrice, ex volto del primissimo Non è la Rai, ha trascorso messi difficili con una operazione d'urgenza per problemi cardiaci che le ha letteralmente salvato la vita.

Nel salotto di Rai 1 si discute di questo, con l'inevitabile e logica commozione del caso, ma poi il discorso scivola sul passato della Bonaccorti con toni decisamente più leggeri e scanzonati. "Ci conosciamo da 50 anni", ammettono Zia Mara ed Enrica, che poi viene simpaticamente "processata" per una scelta professionale presa a causa del suo seno decisamente florido. Un problema, questo, condiviso dalla stessa Venier.

Negli anni Ottanta, ricordano padrona di casa e ospite, la Bonaccorti doveva interpretare l'Amadeus di Giorgio Pressburger al Teatro Argentina di Roma. Ruolo prestigioso, ma con una controindicazione. "Avevo vinto tre provini per essere la coprotagonista, soltanto che Pressburger quando ha fatto la prova mi disse che al secondo atto avrei dovuto denudare il seno per tentare Salieri e metterlo contro Mozart". Motivo per cui l'attrice ha mollato tutto: "Sono dovuta andare via dal teatro. Dopo 12 giorni di prove ho mandato un documento medica che diceva che non potevo continuare".

Dopo qualche tempo, la Bonaccorti ha addirittura deciso di rifarsi il seno. Niente aumento di taglia, al contrario. "Ho deciso di ridurre il seno, per cui non ho più fatto quello spettacolo". E qui alla Venier scappa un po' la frizione: "Ma eri meravigliosa con quelle poppone lì... Me le ricordo bene", "Io mi ricordo le tue", replica senza imbarazzo la Bonaccorti. Anche la Venier confessa di aver pensato di ridurre il suo décolleté: "Sono andata dal chirurgo, che mi ha detto: signora, le tenga..". Non tutto il male vien per nuocere, comunque, perché come ricorda la Bonaccorti "qualche tempo dopo mi ha chiamato la Rai".