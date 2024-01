Maria De Filippi e Fabio Fazio, "insieme per lo speciale"

15 gennaio 2024 a

a

a

Una serata speciale per ricordare Maurizio Costanzo, il giornalista scomparso il 24 febbraio dell'anno scorso all'età di 84 anni: alla conduzione dello speciale Mediaset, in onda dal palco del Teatro Parioli, Maria De Filippi e Fazio Fazio. Con loro, a ripercorrere la lunga carriera di Costanzo, ci saranno anche alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana. L'appuntamento andrà in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata. Verrà trasmesso probabilmente nei giorni immediatamente precedenti o successivi al 24 febbraio. Lo speciale, inoltre, come sottolinea una nota Mediaset, regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo, filmati e testimonianze inedite.

Costanzo è morto un anno fa a Roma, dopo un ricovero di un paio di settimane a seguito della complicazione di problemi al cuore di cui pare soffrisse da anni. La grande popolarità è arrivata nel 1986, quando iniziò a condurre il talk-show Bontà loro. Anche se il suo nome probabilmente sarà legato per sempre al famosissimo Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset e fino al novembre prima della morte.

"Non hai le pa***e". La Celentano perde il controllo, la De Filippi deve intervenire per bloccarla

Tra gli ospiti della serata potrebbero esserci diversi personaggi di spicco della televisione, molti dei quali lanciati proprio da Maurizio Costanzo, come Aldo Busi, Ambra Angiolini, Simona Ventura, Valerio Mastandrea, Vittorio Sgarbi, Platinette, Luciano De Crescenzo, Enrico Brignano, Enzo Iacchetti, Fiorello, Giobbe Covatta, Dario Vergassola, Dario Fantoni, Fabrizio Corona, Pio & Amedeo, Vincenzo De Lucia.