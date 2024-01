Chi l'ha visto salta per le Frecce Tricolori? Stoccata-Sciarelli: "Voleremo altissimi"

18 gennaio 2024 a

Si toglie i proverbiali sassolini dalle scarpe, Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l'ha visto?, lo storico format in onda su Rai 3. Già, perché la scorsa settimana la trasmissione non è andata in onda, puntata saltata per far posto a un documentario sulle Frecce Tricolori. Il ritorno in onda nella serata di ieri, mercoledì 17 gennaio.

E aprendo la trasmissione, ecco che - pur con il sorriso sulle labbra - Federica Sciarelli ha scoccato qualche frecciata velenosa. "Buonasera a tutti voi e buon anno, naturalmente", ha rivolto il primo saluto al suo pubblico in questo 2024. "Iniziamo subito con le emergenze, dalle Frecce Tricolori a Chi l'ha visto è stato un soffio. Anche noi voliamo alto, anzi con voi voleremo altissimi in questo nuovo anno", ha chiosato.

Parole che non sono sfuggite. E non sono sfuggite soprattutto al popolo che commenta la trasmissione in tempo reale su X. E qualcuno ha puntato il dito contro il governo e Giorgia Meloni, come se la decisione di cambiare il palinsesto fosse imputabile a Palazzo Chigi e al presidente del Consiglio. Tant'è, polemica aperta con tatto e subito chiusa da Federica Sciarelli, che come sempre ha fatto il botto in termini di share: la puntata di ieri di Chi l'ha visto? ha raccolto davanti al piccolo schermo 1,6 milioni di telespettatori, pari a una fetta percentuale superiore al 10 per cento di share. Una corazzata eterna ed inaffondabile.