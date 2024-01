L'Aria che tira, "avvertite Cairo": Casini "ruba" il posto a Parenzo

25 gennaio 2024 a

"Posso dire una cosa? Vorrei la cartina geopolitica del Mediterraneo": Pier Ferdinando Casini lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 mentre si parlava della guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas. "Mi metto qua io Casini", ha replicato allora il conduttore, che si è seduto al posto in genere destinato all'ospite, lasciando che il senatore si avvicinasse alla cartina, al centro dello studio, dove di solito si trova il presentatore. "Bravo, mettiti lì", ha detto quindi Casini. "Il nuovo conduttore de L'Aria che tira", ha ironizzato Parenzo. E il suo ospite ha colto la palla al balzo per fare una battuta: "Avvertite Cairo che c'è stato un cambio di conduzione". Un siparietto divertente quello messo su dai due.

Casini, poi, è tornato serio e ha parlato del conflitto in corso: "Il tema della cartina è questo: la geopolitica si vede sulle cartine, la Meloni giustamente dice sì a due popoli due Stati, però per essere credibile deve condannare la politica degli insediamenti. Se noi come Paese vogliamo essere credibili nel dire sì allo Stato palestinese dobbiamo ridare una statualità, una contiguità territoriale, sennò parliamo di slogan che non si verificheranno mai". Alla fine, tornando alla battuta iniziale, Casini ha detto: "A questo punto comunico a Cairo che mi dimetto e ti rido lo scettro". "Mandi anche la pubblicità a questo punto", ha replicato scherzando Parenzo. "Sì, mandiamo la pubblicità così l'editore è contento", gli ha retto il gioco Casini.

