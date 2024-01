Veronica Gentili, un clamoroso ritorno in prima serata: sorpresa su Rete 4

28 gennaio 2024 a

a

a

A volte ritornano. Si parla di Veronica Gentili, un tempo conduttrice di Stasera Italia e Controcorrente su Rete 4 e ora finita a Le Iene, su Italia 1. Dall'informazione all'infotainment, insomma. Una rivoluzione per lei e per Mediaset. Scelta azzeccata, perché a Le Iene funziona.

Ma si diceva: a volte ritornano. Infatti ecco che la Gentili è tornata in quello che era il suo studio, in veste di ospite a Prima di Domani, il format condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la rete in cui Veronica Gentili si è affermata.

"Come ha raggiunto la ricchezza": Veronica Gentili picchia durissimo contro Chiara Ferragni

Un ritorno all'informazione pura, anche se solo per una serata, lo scorso 10 gennaio. "Buonasera a Veronica Gentili, è un’emozione averla qui perché, insomma, è di casa in questo studio": queste le parole con cui è stata introdotta da Bianca Berlinguer. In attesa della prossima ospitata. O del prossimo programma...