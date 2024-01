Ilary Blasi "messa alla porta, provinata la sostituta ufficiale: ecco il nome". Bomba a Mediaset?

18 gennaio 2024 a

Voci, mistero e smentite sull'Isola dei famosi, pronta al ritorno in tv su Canale 5 con la nuova stagione. O meglio: voci, mistero e smentite su Ilary Blasi. Ma andiamo con ordine. Recentemente, dopo molti tentennamenti, Pier Silvio Berlusconi aveva confermato il ritorno dell'Isola, messo in discussione alla presentazione dei palinsesti Mediaset, quando l'ad spiegò che si sarebbe deciso in corsa.

Dunque, recentemente, lo stesso Pier Silvio aveva confermato la conduzione della Blasi, conduzione parimenti da più parti messa in discussione. Ma secondo Dillingernews, il sito di Fabrizio Corona, Ilary Blasi non ci sarà al ritorno del programma, previsto per l'8 aprile.

La ex di Francesco Totti sarebbe stata messa alla porta. Ma non sol, Dillingernews aggiunge che nelle ultime ore sarebbe stato fatto il provino della sostituta, della nuova conduttrice dell'Isola dei famosi. Di chi si tratta? Presto detto, sarebbe Vladimir Luxuria, storica opinionista del programma, di cui anni fa fu anche protagonista in veste di naufraga.

Il sito di Corona cita fonti che definisce "attendibilissime", ma da par suo Luxuria, qualche giorno fa, ha smentito le indiscrezioni che avevano preso a circolare. "Nessuno mi ha proposto di condurre il programma, e non lo dico per scaramanzia. Io sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi", ha tagliato corto.

Un piccolo mistero, in attesa di notizie ufficiali. Nel frattempo, tornano alla mente le recenti parole di Pier Silvio Berlusconi, che ha parlato giusto qualche settimana fa, a ridosso delle feste di Natale. "Parlando dell’Isola dei Famosi - spiegò l'ad -, così come avevo già detto alla presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlare, quindi dobbiamo vedere", concluse Pier Silvio. Dunque tutto è possibile?