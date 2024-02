DiMartedì, la Schlein e "il filo interdentale": cosa dice a Bersani

08 febbraio 2024 a

a

a

Vien quasi da rimpiangere "la Ditta", con Elly Schlein. Perlomeno, Pier Luigi Bersani aveva e ha ancora una sua capacità molto naif di nascondere dietro battute dal sapore agreste e "materico" dei piccoli saggi di realpolitik. La segretaria del Pd, ospite di DiMartedì in collegamento con Giovanni Floris a La7, forse nel tentativo di guadagnarne in simpatia arriva addirittura a scimmiottare il suo predecessore, con risultati altamente discutibili.

"Non ho finito sull'alleanza", premette nell'ultima riflessione prima di congedarsi. Il tema, ovviamente, è l'accordo impossibile con Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle. Sebbene su alcuni temi la convergenza strategica sia plausibile, dem e pentastellati si comportano più da rivali alla ricerca di voti nello stesso, ristretto bacino di elettori che da "compagni di battaglia comune" contro il governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni.

A porte chiuse: Conte prende a schiaffi Schlein e i vertici Pd applaudono, il caso è clamoroso

"Noi ci rendiamo conto che le persone che sono spaventate dalle decisioni del governo e che le pagano sulla loro pelle ci chiedono di costruire una alternativa, altrimenti non saremmo credibili. E non dobbiamo sposarci, guardi...", sottolinea ancora la Schlein, che appare incapace però di passare dalle parole ai fatti. Forse perché, come dimostra dopo una manciata di secondi, le sue parole sono francamente incomprensibili.





"Il filo interdentale": Schlein, guarda il video di DiMartedì

"Me la faccia dire con Bersani: non siamo mica qui a usare le stringhe come filo interdentale. Bisogna fare un'alleanza, tutto qua". E intanto Bersani, presente in studio e un po' imbarazzato, ascolta e infine abbozza un sorrisino di circostanza tra i timidi applausi del pubblico in studio. In compenso, il padrone di casa Floris se la ride spiazzato pure lui dal bizzarro motto di spirito della segretaria.