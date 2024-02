Fiorello? "Oddio, si sta strozzando!": stop alla diretta di Viva Rai 2

13 febbraio 2024 a

Com'è movimentato il dopo-Sanremo. Mentre il sodale Amadeus frantuma record di ascolti al Festival come ad Affari tuoi (la prima puntata del quiz dell'access prime time di Rai 1 dopo l'Ariston ha totalizzato il 27% di share e 6 milioni di spettatori anche grazie alla presenza in studio della vincitrice Angelina Mango), Fiorello a Viva Rai 2 rischia l'incolumità personale.

Lo showman siciliano, sodale di "Ama" in 5 entusiasmanti edizioni della kermesse musicale, è intervenuto a modo suo nella querelle che da qualche giorno sta agitando la Rai, quella del comunicato dell'ad Roberto Sergio pro-Israleie dopo le parole di Ghali a Domenica In (con contorno di presunta "censura" a Dargen D'Amico messa in atto da Mara Venier in persona).

Un intervento "a modo suo", ovviamente, da disturbatore. Fiorello ha dunque letto altri (finti) comunicati provenienti da viale Mazzini in cui i dirigenti Rai lo invitavano a tagliarsi i baffi (troppo simili a quelli di Stalin) e a togliere dal video il co-conduttore a sinistra, spostando Biggio e Casciari a destra. Ironie che qualcuno, tra i progressisti che gridano al regime (Repubblica ha titolato enfaticamente in prima pagina "La destra marcia sulla Rai", per dire...), prenderà tremendamente sul serio.

Il vero imprevisto, però, è stato quando nel pieno del clima da Carnevale Fiorello ha inghiottito dei coriandoli tiratigli da alcuni bambini. Il presentatore ha iniziato a tossire in modo incontrollato, vedendosi costretto a interrompere la diretta chiedendo alla regia di mandare in onda un filmato per riprendersi. Nel frattempo, sui social diversi telespettatori commentano spaventati: "Oddio ma si sta strozzando" e "Aiutatelo". Al ritorno in video, ha rivelato: "Mi è arrivato un coriandolo qui e ancora ce l'ho. Sono grossissimi". Occhio, qualcuno potrebbe imbastirci su una interrogazione parlamentare.

