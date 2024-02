Fuori dal Coro, il dramma della pensionata: così la famiglia rom la ha cacciata di casa

Roberto Tortora 15 febbraio 2024 a

a

a

A Fuori dal Coro, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Mario Giordano, va in onda la dimostrazione dell’ennesimo caso di occupazione abusiva di abitazioni da parte di una famiglia rom di origine serba, gli Jovanovich che, in questo caso, sta rendendo la vita impossibile ad un’anziana signora di 77 anni di Magenta.

Ne parla in un servizio l’inviato Francesco De Luca, che mostra la villetta presa in ostaggio da una famiglia e che non vuole più andarsene. La proprietaria, che attualmente vive in un’altra zona, lontano, a Biella, ha bisogno di rientrare nella sua casa dove c’è la sua roba, i ricordi di un’intera vita, ma non può farlo e rischia di non trovare più nulla di quello che le apparteneva all’interno, perché tutto o quasi viene buttato in una discarica dagli attuali occupanti.

De Luca intervista una donna, l’occupante della casa, la madre del nucleo familiare rom che non ha assoluta intenzione di andar via: "Io da questa casa non mi muovo, io mi incateno ai cancelli, però io da qui non mi muovo. Io ho sette figli, io sono entrata con i miei figli in questa casa. Io ho già parlato con i vigili, sono disponibile a pagare l'affitto, a pagare le mie spese".

Bianca Berlinguer-Lilli Gruber, primo atto della nuova sfida: chi portano in studio

Intanto, anche i vicini di casa si sono accorti di avere una nuova famiglia con cui convivere e rivelano dei particolari preoccupanti, come l’imbiancamento delle pareti, i lavori di facciata all’esterno e altre modifiche: “Dopo un po' che erano qui ci siamo accorti di loro, perché c'era questo con la macchina avanti e indietro. Ha aperto le luci, le porte. C'é lì un viavai, c'è addirittura lì uno col camioncino che carica tutta la roba, la porta alla discarica. Anche la roba che c'è dentro, divani, poltrone. Oggetti della proprietaria”. Gli Jovanovich erano già stati sgomberati la scorsa estate da un altro stabile in provincia di Milano, a Marcallo Con Casone e la questione non sembra essere ora di facile risoluzione.