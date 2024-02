Porta a Porta, Amadeus e Angelina Mango? Il colpaccio del "volpone" Bruno Vespa

15 febbraio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Porta a Porta)

Per essere un Sanremo che aveva escluso la politica dalla propria narrazione per ipotetiche censure ordite dall’ alto non c’è male. Su stampa nazionale e internazionale imperversano da una parte gli statement politico-ideologici di cantanti come Dargen D’Amico o Ghali e il claim “stop al genocidio”, dall’altra la presa di distanze dell’Ad Roberto Sergio con un comunicato in cui si sottolinea che tg e programmi Rai continuano a raccontare la solidarietà a Israele e alla comunità ebraica e a ricordare le stragi del 7 ottobre.

Logico che un volpone come Bruno Vespa ci zompi sopra ospitando Amadeus e la vincitrice Angelina Mango. Ma guardiamo ai dati. Martedì in seconda serata su Rai 1 Porta a porta ha ottenuto 909.000 spettatori con il 13.22% di share ma i 22 minuti iniziali dedicati a Sanremo hanno segnato la media di 1,6 milioni di teste col 15.22%. Picchi di puntata: 1.726.000 spettatori a inizio puntata, alle 23:37; 16.23% di share alle 23:56 quando Amadeus parlava del rapporto con Fiorello e della bravura dello showman siciliano.

Rai 1 sogna con Mameli: un momento magico per Viale Mazzini

Zoppicante la giustificazione di Amadeus che spiega di aver ospitato artisti che si sono schierati per la pace. Capita che pure ai maestri la situazione scivoli di mano. Ma intanto di Sanremo si continua a parlare.