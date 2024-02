Rai 1 sogna con Mameli: un momento magico per Viale Mazzini

Klaus Davi 14 febbraio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mameli)

Il momento magico della Rai prosegue. L’indotto sanremese non si riversa solo su format che han capitalizzato gli ascolti della kermesse, come Unomattina, Storie italiane, Domenica in o La vita in diretta, ma su tutta la tv di Stato, in primis Rai 1, totalmente «riaccesa», come direbbe Agostino Saccà. E ne approfitta pure Rai Fiction che ha infilato due exploit di seguito: domenica con Califano e lunedì con Mameli-Il ragazzo che sognò l'Italia.

La miniserie dedicata al compositore del nostro Inno ha ottenuto 4.247.000 spettatori col 23.5% di share aggiudicandosi la serata e arrivando a picchi di 5.243.000 teste e del 26%. Per la storia di un personaggio molto noto presso gli over 40 ma meno tra millennial e nativi digitali è un ottimo risultato, propiziato anche dal giovane cast.

L’amore tragico tra Mameli e Geronima e il giovane movimento di rivoltosi contro gli austriaci di cui fa parte Goffredo nella prima metà dell'800 sembra aver fatto breccia nel pubblico young, non sprecando il prezioso “tesoretto” giovanissimo che la prima rete s’era assicurata con Amadeus e Fiorello. Tant’è vero che i ragazzi 15/24 anni hanno segnato il 26.5% di share e i laureati il 27.4%. Centro-Nord in testa col 30.1%.