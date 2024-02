Mentana passa a Discovery? Lui smentisce: "Nessun contatto"

16 febbraio 2024 a

Enrico Mentana ha avuto contatti con Discovery? A lanciare l'indiscrezione è TvBlog, secondo cui il direttore del TgLa7 avrebbe ricevuto un’offerta dal gruppo televisivo, forse per fondare un nuovo telegiornale per il canale Nove. Il giornalista, però, ha già smentito la notizia: "Non ho mai avuto nessun contatto con dirigenti di Discovery, che peraltro non conosco, e non ho intenzione di lasciare La7, dove sono felicemente da 14 anni”.

Nonostante questo, TvBlog dice comunque di confermare la sua indiscrezione. Secondo il portale, infatti, "il gruppo Discovery vorrebbe portarsi a casa una delle punte di diamante del giornalismo italiano". La carriera di Mentana parte da lontano, da quando ha iniziato a lavorare nel Tg1, per poi passare in veste di vice direttore al Tg2 e approdare infine, dietro invito di Silvio Berlusconi, a Mediaset, dove ha fondato il Tg5, nato il 13 gennaio del 1992.

Dopo ben 18 anni il passaggio alla direzione del TgLa7. Nell'emittente di Urbano Cairo si trova quindi da 14 anni, come confermato da lui stesso nella sua smentita. Mentana, però, non è solo al timone del telegiornale di La7; ma guida anche molti speciali di prima serata. Senza dimenticare le sue famose maratone dedicate ai principali avvenimenti italiani e mondiali, dalle elezioni politiche in Italia alla guerra in Ucraina.