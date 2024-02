Pomeriggio 5, Antonio Caprarica interrompe tutto: "Myrta, dammi 5 secondi"

17 febbraio 2024 a

La chiama "Irruzione seria", Antonio Caprarica. Il giornalista, storico ex corrispondente dei Tg Rai da Londra ed esperto di Corona britannica, è anche un grande appassionato di politica estera, per ovvi motivi professionali e non solo.

Ospite di Myrta Merlino in collegamento con Pomeriggio 5, su Canale 5, l'ex concorrente di Ballando con le stelle chiede alla conduttrice di cambiare programmi per un attimo: "Mi fai dire in cinque secondi una cosa? Lo so che questa è una trasmissione pomeridiana dove stiamo tutti bene insieme e sorridiamo, ma fammi fare un’irruzione seria di cinque secondi...". Il tono grave di Caprarica preannuncia una riflessione sofferta.

"Vorrei ricordare una persona che oggi è morta in nome della libertà, che si chiamava Alexey Navalny… Un oppositore di Putin e che è morto in galera in Siberia in un lager…La Russia non gode della libertà", sono le parole di Caprarica che pone al centro dell'attenzione dei telespettatori di Pomeriggio 5 il caso di cronaca internazionale più importante e drammatico della giornata. In attesa di capire se la morte di Navalny, ufficialmente per "trombosi" nasconda una verità politicamente ancora più drammatica, il fatto che proprio il regime durissimo a cui le autorità russe hanno sottoposto da anni l'attivista anti-Putin abbia potuto condurre alla sua morte non un sospetto, ma una certezza. Una scia di sangue ormai lunghissima, quella che conduce dal Cremlino agli avversari di Putin, che potrebbe provocare reazioni durissime anche nella stessa Mosca.

"Hai ragione... - è il commento della Merlino - Questa è una delle cose che dobbiamo sempre ricordare". "La libertà è preziosa e questo ce lo deve ricordare…". Solo a questo punto la scaletta del contenitore di Canale 5 ha ripreso il suo corso naturale.