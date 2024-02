Massimo Giletti, "anche Vespa e Mentana": il retroscena sul suo ritorno in Rai

18 febbraio 2024 a

Massimo Giletti torna in Rai. Proprio in queste ore si stanno tenendo a Roma le registrazioni di La tv fa 70, la serata-evento in occasione del compleanno della televisione italiana. Una serata che andrà in onda su Rai1 mercoledì 28 febbraio. Alla conduzione l'ex volto di La7, che torna alla tv pubblica dopo otto anni e dopo la parentesi con Non è l'Arena nella rete di Urbano Cairo.

Stando a quanto diffuso da TvBlog, tra gli ospiti ci sono niente di meno di: Bruno Vespa, Simona Ventura, Alberto Angela, Francesca Fagnani, Serena Rossi, Iva Zanicchi e Claudia Gerini. Con loro anche Amadeus, Fiorello, Carlo Conti, Antonella Clerici, Maria De Filippi, Paolo Bonolis ed Enrico Mentana. Al momento si tratta comunque di indiscrezioni. Mentre sarebbero confermate le partecipazioni di Pippo Baudo e Renzo Arbore.

Già ospite di Amadeus a Sanremo, il giornalista ha parlato della sua nuova avventura: "Celebreremo i 70 anni di tv il 28 febbraio, su Rai1 in prima serata, con grandi nomi - sono state le parole di Giletti seduto in prima fila all'Ariston -. Tornare nell'azienda dove sono nato e cresciuto, professionalmente e come uomo è un'emozione molto intensa". La presenza del conduttore al festival musicale è stata ben accolta da Amadeus, che lo ha presentato con queste parole d'affetto: "Benvenuto e bentornato in Rai".