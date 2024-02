DiMartedì, Dargen D'Amico da Giovanni Floris? Incrocio pericoloso: chi trova in studio

20 febbraio 2024 a

Come ogni martedì, ecco tornare DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris in prima serata su La7. E nella puntata di oggi, martedì 20 febbraio, ecco che nella lista degli ospiti fa capolino Dargen D'Amico.

Già, il cantante negli studi de La7, il tutto dopo le "campagne" condotte dal palco di Sanremo, dove ha più volte invocato il "cessate il fuoco" in Medio Oriente. Ma non solo. A Domenica In, nella puntata che ha seguito la chiusura del Festival, D'Amico nascosto dietro ai suoi occhiali da sole ci ha proposto anche il ritornello che recita: "Gli immigrati ci pagano le pensioni". A quel punto l'intervento della Venier, poi la nota letta dalla conduttrice e firmata dall'ad Roberto Sergio, quindi la furibonda polemica.

Pd, che brutta fine: Dargen D'Amico da Floris detta la linea al partito

Insomma, molta carne al fuoco. E così ecco Dargen D'Amico da Giovanni Floris, in veste - l'ipotesi è più che legittima - di "king maker" del Pd, insomma buono per "dettare la linea" a un partito che la linea non la trova. Ma non è tutto. Già, perché Dargen in studio, come sempre a DiMartedì, troverà anche Alessandro Di Battista, l'ex grillino che settimana dopo settimana accusa con toni sempre più violenti Israele per il "genocidio", parole sue, a Gaza. Un incrocio davvero "scoppiettante", quello tra Dargen e Dibba: potrebbe uscirne di tutto.