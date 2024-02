DiMartedì, Luca e Paolo infieriscono su De Luca: "Il peggiore insulto? Contro Schlein"

21 febbraio 2024 a

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, è stato il protagonista dello sketch di Luca e Paolo a DiMartedì su La7. Il presidente, lo scorso venerdì, è sceso in piazza a Roma insieme ad alcuni amministratori locali del Sud per protestare contro la legge sull'autonomia differenziata e per lo sblocco dei fondi di coesione. In quell'occasione, però, c'è stato anche un botta e risposta a distanza con la premier Giorgia Meloni. A ripercorrere quei momenti è stato proprio il duo comico: "La loro è stata una protesta d uomini di Stato, con la fascia tricolore, che vanno a parlare con altri uomini di Stato", ha detto Paolo. E Luca ironicamente ha aggiunto: "E infatti il risultato è stato civile, pacato e molto educato", in riferimento agli scontri con i poliziotti lì presenti. A tal proposito Bizzarri ha commentato: "Io penso sempre a quei poveretti in divisa che per 1500 euro al mese ogni settimana hanno a che fare con un mitomane diverso".

Paolo, invece, ha parlato del fatto che la presidente del Consiglio fosse impegnata in Calabria venerdì scorso: "Anche De Luca, prima di andare a Roma, guarda dove sta Giorgia. Una mossa così sbagliata neanche Schlein con Sanremo". Informata delle proteste dei sindaci, comunque, la Meloni ha risposto dicendo di andare a lavorare anziché protestare. Parole che hanno fatto saltare dalla sedia il governatore, il quale in un fuorionda "rubato" a Montecitorio ha dato della "stro**a" alla premier. "De Luca ha dato una risposta in punta di fioretto", hanno detto ironicamente i due comici.

Qui lo sketch di Luca e Paolo a DiMartedì

Luca e Paolo, in ogni caso, hanno voluto sottolineare che non è la prima volta che succede una cosa del genere: "Sentendo quelle parole si sono indignati e sorpresi tutti perché non è proprio da De Luca insultare qualcuno - hanno detto ironicamente -. In fondo finora De Luca ha dato solo dei farabutti e conigli a quelli del governo, dell'analfabeta di ritorno al segretario della Nato, della banda di imbecilli sempre al governo, del pinguino a un funzionario di polizia, del malvivente a Fitto, del parcheggiatore abusivo a Sangiuliano...". Infine, Luca ha chiosato: "Comunque la cosa peggiore e più denigrante De Luca l'ha detta di Schlein quando l'ha definita la segretaria del Pd, questo è un colpo basso".