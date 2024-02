Pier Silvio Berlusconi, il plauso francese: "Nessun altro in Europa, che sorriso farebbe papà"

21 febbraio 2024 a

"Nel 2023, gli ascolti dei canali italiani hanno superato quelli del loro rivale storico - il gruppo radiotelevisivo pubblico Rai -, i ricavi pubblicitari sono aumentati e la linea editoriale è stata radicalmente rivista": solo dati positivi per Mediaset, come attesta il quotidiano economico francese Les Echos in un articolo dal titolo "Mediaset continua la sua trasformazione verso una televisione più moderata in Italia".

"Che sorriso farebbe Silvio Berlusconi se vedesse il nuovo volto di MediaForEurope (MFE), la holding con sede ad Amsterdam che riunisce le filiali europee di Mediaset", si legge nell'articolo. Secondo il quotidiano, oggi - a nove mesi dalla morte del Cav - il figlio nonché ad dell'azienda, Pier Silvio Berlusconi, "ha motivo di essere ottimista". Viene sottolineato, poi, anche il cambio di linea, con uno stop netto alla cosiddetta tv spazzatura. Berlusconi jr ne parlò l'anno scorso, durante la presentazione del nuovo palinsesto: "La televisione popolare, quando è leggera e divertente, svolge anche un'importante funzione sociale".

Quella dell'erede di Berlusconi è stata una vera e propria rivoluzione, che ha premiato l'azienda in termini di risultati. Basti pensare - come sottolinea Les Echos - che "gli ascolti di Mediaset in Italia sono aumentati dell'1,5%, a fronte di un calo di oltre l'8% per le altre reti televisive, ponendola davanti alla RAI. Una vittoria storica nel duello che i due gruppi conducono da quattro decenni". Cosa che, a catena, favorisce gli introiti pubblicitari, "aumentati in Italia di oltre il 2% lo scorso anno. Nei primi nove mesi del 2023, il fatturato di MFE ha sfiorato i 2 miliardi di euro e gli utili sono stati pari a 71 milioni di euro". Pier Silvio Berlusconi ha ammesso: “Abbiamo lavorato molto per ampliare la nostra audience e abbiamo costruito un sistema crossmediale che raggiunge oltre il 90% della popolazione. Nessun altro in Europa ha raggiunto questo risultato".