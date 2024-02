Del Debbio mette all'angolo Baby Gang: "Se fa il pir*** ti ributto fuori"

23 febbraio 2024 a

a

a

"Mi ha mandato un messaggio": Paolo Del Debbio, ieri a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha rivelato di essere stato contattato in diretta dal trapper Baby Gang, nome d'arte di Zaccaria Mouhib, condannato a cinque anni e due mesi per una sparatoria a Milano, vicino a corso Como. E la trasmissione di Del Debbio da tempo si occupa, con inchieste e servizi, della criminalità tra i giovani, spesso invitando in studio "maranza", trapper e italiani di prima generazione.

Nella puntata andata in onda ieri, giovedì 22 febbraio, il conduttore ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da un telespettatore a quanto pare affezionato al programma, cioè Baby Gang: "Aveva detto l'altra volta che questa era una trasmissione per vecchietti, ora continua... Mi ha mandato un altro messaggio dove mi dice, senza parlare di me, 'ma che programmi fate' eccetera", ha raccontato il giornalista. Che poi ha lanciato una stoccata al trapper: "Evidentemente Baby Gang è affetto da senilità precoce, nel senso che è diventato vecchietto anche lui perché guarda sempre la trasmissione".

"Navalny? Cosa fanno le tv russe": Antonio Caprarica raggelante da Del Debbio | Video

Infine un appello a sorpresa da parte di Del Debbio: "Torna figliol prodigo, ti accolgo, ma poi se fai il pi**a ti ributto fuori. Se invece non lo fai ti accolgo e se ne discute, ma non mi mandare messaggi", lo ha avvertito alla fine.