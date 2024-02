Italia 1, "Taken-La vendetta"? Il film che smentisce Nicola Gratteri

Klaus Davi 24 febbraio 2024 a

CHI SALE (Taken-La vendetta)

Se, come denunciano spesso tanti magistrati come Nicola Gratteri, c’è un calo d’interesse mediatico per il fenomeno criminalità organizzata, non è sempre vero che questo venir meno dell’attenzione corrisponda effettivamente al disinteresse dei cittadini. Altrimenti non si spiegano i dati Auditel di mercoledì sera.

Italia 1 con il film Taken-La vendetta, action/thriller del 2012 prodotto da Luc Besson e interpretato da Liam Neeson, in prime time ha segnato 1.458.000 spettatori e l’8.1% di share. È il sequel di Io vi troverò del 2008, in cui il protagonista Bryan Mills riuscì a liberare la figlia rapita dalla mafia albanese: stavolta dovrà affrontare il desiderio di vendetta del boss che vuole torturare la famiglia di Mills.

La trama gira attorno a Liam Neeson nei panni di un ex agente della Cia e delle Forze Speciali, figura chiave che evidenzia tre elementi: lo strapotere della malavita che ormai agisce a livello planetario, l’inadeguatezza di un sistema giustizia rio farraginoso e burocratico, l'immancabile anti-eroe che prende in mano la situazione. I grandi centri media come OmnicomMediaGroup registrano un forte incremento di audience per questo tipo di film, vistoso segnale indicativo del fatto che la mafia continua a essere vissuta come una minaccia locale e globale.