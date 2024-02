Del Debbio stronca il "maranza": "Stanco di lavorare per 1200 euro? Figlio mio..."

24 febbraio 2024 a

"Non bisogna per forza entrare in una gang e ammazzare di botte": un giovane "maranza" lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Poi ha aggiunto: "Devi pensare: 'sono in una situazione di schifo e mi vado a cercare un lavoro'". Parlando della sua storia personale ha raccontato: "Io ho la doppia cittadinanza, ho fatto la strada, ho vissuto delle esperienze brutte ma non vado a fare delle cose da gang criminali, mi vado a cercare un lavoro onesto".

"Cosa fai adesso?", gli ha chiesto allora il conduttore. E lui ha risposto: "Adesso sono disoccupato, fino a un mese fa ho lavorato in un'azienda di pulizie industriali, solo che sono stanco di lavorare per 1200 euro e non arrivare a fine mese", ha detto tra i buu e i fischi del pubblico presente in studio. Captando questo malumore generale, allora, Del Debbio al giovane ha fatto notare: "E però figlio mio io ti capisco che sei stanco di lavorare per 1200 euro ma ti segnalo che c'è una ventina di milioni di italiani che guadagnano tra i 1200 e i 1300 euro al mese". A quel punto è partito un forte applauso da parte delle persone in trasmissione.