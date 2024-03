Affari Tuoi, Amadeus gela il dottore: "Perché questa iettatura?"

16 marzo 2024 a

Puntata piena di colpi di scena quella di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. Al centro dello studio, con il conduttore Amadeus, Gabriella e Luca da Cagliari, in rappresentanza della Sardegna. Alla fine della trasmissione, la coppia è rimasta con un pacco da 500 euro e un altro da 300mila euro.

A quel punto è arrivata la telefonata del dottore, che ha detto: "Oggi è il 16 marzo, torno indietro al primo gennaio di quest'anno, alla puntata di Massimo dalla Toscana. Feci un'offerta di 72mila euro, ma lui non accettò convinto di avere 300mila. E invece non li aveva". "Questa iettatura dottore perché? - lo ha interrotto allora Amadeus - così giusto per saperlo". E lui ha risposto: "Perché io amo un filosofo napoletano, Giambattista Vico, che parla di corsi e ricorsi storici. E quindi io rimetto sul piatto la stessa cifra che avevo offerto a gennaio in una partita molto simile a questa, 72mila euro".

Dopo aver riflettuto a lungo su cosa fare, la concorrente alla fine ha deciso di accettare l'offerta: "Ci vuole tanto coraggio e io l'ho finito, quindi accetto i 72mila euro". Per fortuna, all'apertura del suo pacco, Gabriella ha scoperto che conteneva i 500 euro. La sua scelta finale, dunque, si è rivelata vincente.