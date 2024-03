Domenica In, Il Volo da Mara Venier: "Ma la smettete?", un fuorionda imbarazzante

24 marzo 2024 a

Indiscussi protagonisti della domenica televisiva, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il Volo, mettono a ferro e fuoco lo studio di Domenica In, su Rai 1. E soprattutto mettono in un certo imbarazzo pure la padrona di casa Mara Venier, costretta in qualche caso a "domare" l'esuberanza dei tre tenorini italiani più famosi nel mondo.

Il grande non detto dell'intervista è il possibile scioglimento del gruppo, di cui proprio Ginoble e Barone hanno confermato qualche tensione interna senza tuttavia dare credito alle ipotesi di rottura. "Io e Piero siamo come destra e sinistra, poli opposti. E Ignazio è la bilancia", ha spiegato Ginoble che però secondo molti telespettatori, che commentano in tempo reale la puntata su X, non avrebbe mai mancato di "guardare con odio" chi gli sta intorno.

Cattivi, troppo cattivi. Anche perché in realtà il clima nel salottino di Rai 1 più visto della tv italiana è piuttosto divertito e divertente.

Barone, per esempio, si è pure concesso il lusso di raccontare ai telespettatori un fuorionda della stessa Venier: "Noi stavamo fuori e sentivamo Mara dire 'Ma la smettete di scrivermi delle cose? Non ci vedo e sapete che improvviso'". La Venier conferma, riprendendo simpaticamente autori e assistenti di studio che le scrivono troppi suggerimenti sul gobbo fuori scena.