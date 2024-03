Domenica In, "sono Mattarella!". Il Volo addio? Tutto il gelo tra Barone e Ginoble

24 marzo 2024 a

"Siamo un po' come la destra e la sinistra". Momenti di imbarazzo a Domenica In, su Rai 1, durante l'intervista più attesa della giornata. Mara Venier ospita in studio Il Volo, il trio di "tenorini" più famoso al mondo e salito sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo ottenendo un ottimo riscontro con la loro Capolavoro.

Prima e dopo, però, si sono rincorse le voci di una possibile rottura nel gruppo. Si parlava di "lezioni da solista" prese da Piero Barone, e lo stesso Barone era stato protagonista di un alterco in diretta a Radio Number One. Assente Ignazio Boschetto (pare si fosse addormentato e svegliato in ritardo), ci aveva pensato Gianluca Ginoble a far arrabbiare Barone dicendo di aver portato la cover dei Queen all'Ariston perché "volevamo dimostrare che possiamo essere anche altro". "Fai quello che vuoi - era stata la reazione brusca di Barone -, io so chi sono. Parla per te".

La Venier non ha potuto chiedere conto di quale siano i rapporti oggi all'interno del trio, e Ginoble non si è nascosto dietro a un dito: "In ogni gruppo c'è una bilancia che mantiene un po' l'equilibrio, ed è Ignazio. Io e Piero siamo un po' come la destra e la sinistra, due poli opposti". A sdrammatizzare, allora, ecco lo stesso Boschetto: "Io sono Mattarella!". Risate e la speranza, dei fan, che l'amore tra i tre, sia pur litigarello, duri ancora a lungo.