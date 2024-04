L'Eredità, "tosto? No, stupido!": Eva e Gabriele, i 100 Secondi finiscono malissimo

20 aprile 2024 a

a

a

Francesco è arrivato per la seconda volta alla ghigliottina ma per la seconda volta non è riuscito a portarsi a casa il montepremi finale: è successo nella puntata de L'Eredità andata in onda ieri sera su Rai 1. Il campione giocava per 95mila euro, dopo aver dimezzato una sola volta il montepremi iniziale, che era di 190mila euro. Le parole a sua disposizione erano MUSICA, PESANTE, ROMANZO, LUCI e SINISTRA. Francesco ha provato a indovinare la soluzione con la parola PASSO, che però era la risposta sbagliata. Come spiegato dal conduttore, Marco Liorni, quella corretta era invece ATMOSFERA.

Prima di arrivare alla ghigliottina, Francesco ha sfidato Eva e Gabriele al Triello e poi solo Eva ai 100 secondi. Proprio quella dei 100 secondi è una fase del gioco spesso discussa sui social: in molti criticano il fatto che non vinca chi accumula più risposte corrette ma chi riesce ad arrivare allo scadere del tempo con il "boccino" in mano. "Il #100secondi gioco tosto?!?! Stupido direi, ed alquanto iniquo", ha scritto un utente sulla piattaforma X. Qualcun altro invece ha espresso un certo disappunto per la vittoria di Francesco: "Peccato, tifavo per lei". Infine c'è chi ha polemizzato scrivendo: "Parole meno difficili non potevano trovarne nell'ultima sfida?".