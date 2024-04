Fuori dal Coro, appartamento occupato da un tunisino. Gli inquilini: "Una carogna, abbiamo paura"

25 aprile 2024 a

a

a

Il numero di case occupate in Italia ormai non si conta più. Ogni giorno abitazioni momentaneamente vuote vengono forzate e abusivi ci si stabiliscono all'interno. Come raccontato a Fuori dal Coro, il talk show di Mario Giordano su Rete 4, alcune settimane fa è successo in una palazzina di Firenze, dove un giovane tunisino ha forzato una finestra. Il vetro della finestra è stato rotto e il nord africano è riuscito a introdursi nella casa al piano terra.

Da quel momento, come riferiscono gli abitanti dello stabile, il ragazzo entra ed esce proprio da quella finestra. "Lì dentro c'è da aver paura ad entrare. È entrato un tunisino... Entra dalla finestra. Lo vedi, sembra tranquillo e poi invece... È il peggio di tutti. È violento. È una carogna" racconta un inquilino dopo un momento di tensione con l'uomo.

Le baby gang nordafricane padrone di Reggio Emilia: immagini choc | Video

E la paura fra chi abita in quel palazzo è sempre di più: "Quella che è la casa, che dovrebbe essere il tuo posto sicuro, si è trasformata in un inferno. Uscire di casa può essere rischioso; passare davanti a quella finestra può essere rischioso. Il punto è che ci si deve liberare di questa situazione" racconta una donna. Per ora nessuno è intervenuto per allontanarlo, nonostante le segnalazioni dell'amministratore e delle persone che abitano la casa.

Gli immigrati occupano la loro casa: dove sono costretti a vivere marito e moglie | Video