Fuori dal coro, la "influencer rom": rame e furti, sfregio agli onesti

Il problema delle borseggiatrici non riguarda solo Milano. In tantissime città d'Italia ogni giorno centinaia di persone subiscono furti e rapire. E spesso le esecutrici materiali sono giovani donne rom. Fra di loro, sta nascendo addirittura una piccola star. Come mostrato da Fuori dal Coro, talk show di Mario Giordano su Rete 4, ha oltre 36 mila followers su Tiktok. Sta pian piano diventando una star del social cinese la giovane Londra la Gipsy, la prima influencer rom di successo.

Fra enormi cassaforti e rame di dubbia provenienza, la ragazza si prende gioco degli italiani. L'hastagh è #zingaricheck: con questo slogan mostra nei suoi video tutti i luoghi comuni sulla comunità rom che purtroppo tante volte si rivelano fondati. Ma non solo: nei suoi tiktok fa vedere come si svolge la vita all'interno del campo nomadi di Asti, dove lei stessa vive insieme alla sua famiglia.

Gioielli, auto e moto: l'ennesimo sfregio alle tante persone che ogni giorno vengono derubate e borseggiate nelle città italiane. Se i like sono molti, altrettanti sono i commenti. Ma il tono è tutt'altro che entusiasta. Molti utenti infatti si sentono presi in giro e derisi dalla giovane influencer.

