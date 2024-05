La stranezza, sorpresa sulla Rai: Pirandello piace anche ai più giovani

Klaus Davi 04 maggio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La stranezza)

Ritenuto da molti critici uno degli autori italiani in assoluto più moderni sia per i contenuti che per il linguaggio, Luigi Pirandello ha patito per anni una sorta di oscurantismo mediatico che forse origina anche da pregiudizi di tipo politico. Bene ha fatto quindi la Rai a mandare in onda La stranezza, film del 2022 interpretato da Tony Servillo e Ficarra e Picone: siamo nel 1920 e Pirandello torna in Sicilia per il compleanno dell’amico Giovanni Verga; scopre però che la sua vecchia balia è appena morta allora vuole organizzarle un ricco funerale per cui si rivolge all’impresa funebre di Onofrio e Sebastiano, due becchini molto particolari che si dilettano anche in teatro con una compagnia sgangherata.

Sarà proprio una rappresentazione molto particolare di questa compagnia a ispirare Pirandello per il suo capolavoro Sei personaggi in cerca d’autore.

In una serata complessa in mezzo al maxi ponte di primavera, la pellicola in onda in prime time su Rai 1 ottiene un inaspettato 13.6% di share con 2.361.000 spettatori. Discreta la quota dei giovani (under 25 sopra il 10%) e ciò fa piacere perché l’opera di Pirandello è assolutamente visionaria e anticipa molti elementi della modernità: lo scambio d’identità, lo sdoppiamento della personalità, la contaminazione tra finzione e realtà.