Temptation Island, è caos: "Vado in bagno", poi...

Colpo di scena a Temptation Island. Antonio si è deciso: sposerà Valentina. La proposta è arrivata durante la puntata del programma in onda su Canale 5 e in maniera inusuale, visto che è arrivata dopo uno scherzo architettato con la complicità di Rosario, fidanzato di Lucia.

Antonio ha messo alla prova i sentimenti di Valentina, facendole credere che si fosse avvicinato alla tentatrice Marta. Le immagini, delle finte rivelazioni, hanno scatenato subito la reazione di Valentina che ha chiesto un falò di confronto immediato. I due si sono ritrovati faccia a faccia per un chiarimento. "Non mi hai dato dimostrazioni, siamo venuti qui dentro per te", lo ha accusato Valentina. Poi lui, con la scusa di dover andare in bagno, si è allontanato. Un'occasione per mostrare a Valentina i veri video e le vere dichiarazioni del ragazzo.