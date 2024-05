Tagadà, scontro totale tra Anna Falcone e Gasparri, Panella interviene

10 maggio 2024 a

a

a

Si parla della riforma del premierato fortemente voluta dal governo di Giorgia Meloni da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 10 maggio. In studio, seduti sullo stesso divanetto rosso ci sono la giurista e attivista Anna Falcone e il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.

Gli animi si accendono subito, Anna Falcone sbotta: "Con il premierato non si vuole dare più poteri agli elettori ma dare molto più potere al candidato/candidata premier così che la maggioranza non possa essere messa in discussione dal Parlamento". Gasparri intanto dice qualcosa ma la giurista alza la voce e prosegue: "La nostra è una Repubblica parlamentare: il Parlamento è sovrano: perché non fate scegliere i candidati dai cittadini invece di fare le liste bloccate? C'è un limite nella Costituzione che è la forma repubblicana".

"Zitta che sei 5 Stelle"... "Tu ti chiami Mussolini". Rissa in studio a La7 | Guarda

Una analisi non condivisa da Gasparri che accusa a sua volta la Falcone di voler far cadere i governi con "manovre di palazzo": "La legge elettorale va cambiata, Noi vogliamo che decidano i cittadini. I cittadini sono sovrani e così possono scegliere", insiste il senatore azzurro mentre la giurista gli continua a parlare sopra.

Tanto che ad un certo punto la conduttrice è costretta a intervenire e invita i suoi ospiti ad abbassare i toni. "Gasparri, sono qua. Questa cosa non serve, anche lei Falcone. Altrimenti arriviamo a questo spettacolo qui. Vi chiedo di fermarvi".

Qui lo scontro tra Anna Falcone e Maurizio Gasparri