Anm, altra gaffe: annullata la serata al circolo Gdf per finanziare il "No"

L'Associazione Nazionale Magistrati ne combina un'altra e, nel tentativo di far vincere il "no" al referendum, incappa in uno scivolone. Sì perché qualcuno aveva pensato bene di organizzare una serata evento promossa attraverso un volantino passato di chat sui telefoni. "Vi aspettiamo alla prima festa del distretto, mercoledì 4 marzo 2026 ore 20.30. Buffet & dj set – 60 euro", si legge nel manifesto digitale diffuso dal Giornale. E a chi si è chiesto come possa costare 60 euro una cena a buffet, è bastato leggere qualche riga più giù: "Il ricavato sarà devoluto al comitato Giusto dire no", ragion per cui era stato inserito anche l’iban per il pagamento, riconducibile all’Anm di Roma.

Ma non è tutto, perché la sede dell'evento è niente di meno del Circolo della Guardia di Finanza. Dall’Anm hanno fatto sapere di non essere a conoscenza della vicenda, ma dalla ricostruzione fatta dai giornalisti, anche attraverso fonti qualificate e dopo aver contattato anche la GdF pare che "Anm avesse ottenuto la sala a seguito di una richiesta ufficiale pervenuta per mail alla Finanza", in cui però le toghe rosse avevano indicato che si trattava di un "evento di carattere conviviale".