Jannik Sinner, un "miracolo" su Rai 2: non scende in campo? Ecco le conseguenze

CHI SALE (Rai 2) Anche se non ha potuto partecipare a seguito di problemi fisici, la figura di Jannik Sinner aleggia sull’evento tennistico degli internazionali di Roma e gli effetti (anche se può sembrare paradossale) impattano sugli ascolti. Venerdi mattina andava in onda la sfida tra Lorenzo Musetti e il francese Terence Atmane. Giocatori apprezzati, ma sicuramente non conosciutissimi al grande pubblico.

Nonostante l’orario proibitivo di alcuni match per chi va a scuola o lavora, la quota giovani under 25 ha raggiunto picchi dell’8% per cento perfettamente in linea con quanto sta accadendo con gli altri sport (ciclismo, sci per esempio). Insomma, anche la competizioni meno glamour ottengono buoni risultati: ad attrarre nuovi target è sicuramente il traino esercitato dall’«effetto Sinner» che catalizza l’attenzione di nuovi bacini di utenza per la Rai e che si riversa su tutta la disciplina.