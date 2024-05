Isola, problemi di salute per Joe Bastianich: "Situazione pesante", costretto al ritiro

14 maggio 2024 a

Joe Bastianich dice addio all'Isola dei famosi 2024 per un problema di salute.

Durante la puntata andata in onda ieri, lunedì 13 maggio, ad un certo punto in Palapa Elenoire Casalegno ha accolto lo chef e gli ha chiesto di spiegare la sua attuale situazione. "Io me ne vado" ha esclamato Joe spiegando che, a causa di alcuni problemi fisici, non può proseguire il gioco e per questo ne è molto dispiaciuto. "La dottoressa mi ha consigliato di non continuare, ed è una decisione che mi rattrista profondamente a livello personale. Quindi, purtroppo, devo lasciare l'Isola. È una situazione difficile per me, ma è necessario", ha detto.

"Purtroppo è una situazione difficile per me - ha ribadito -. Avete visto lati inediti di me in televisione, anche privati. Normalmente quando faccio delle cose le faccio fino in fondo. Quando la dottoressa mi ha detto che non potevo continuare è stato molto pesante per me a livello personale. Non vorrei lasciare questi splendidi naufraghi".

Poi l'invito ai suoi compagni a non mollare mai. A questo punto, prima di salutare definitivamente il naufrago, Vladimir Luxuria ha deciso di spendere alcune parole per lui complimentandosi per la splendida avventura e ringraziandolo per aver reso questa Isola speciale: "Tu sei un elemento forte qui sull'Isola, quindi è ovvio che tutti noi vorremmo che tu rimanessi. Capisco cosa hai passato in questi giorni. Ma tra avere te qui in trasmissione come punto di forza e tutelare la tua salute, senza dubbio siamo dalla parte della tua salute. Joe, grazie per la tua umanità. Non vedo l'ora di vederti in studio".