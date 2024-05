L'Eredità, "qui non c'è l'aiuto da casa": cala il gelo in studio

17 maggio 2024 a

È Alessio il campione della puntata de L'Eredità andata in onda questa sera su Rai 1. Alla sfida dei Cento secondi, infatti, è stato lui ad avere la meglio su Francesca. Il concorrente è arrivato alla fase finale del gioco, la ghigliottina, con un montepremi di 180mila euro, poi sceso a 45mila dopo vari dimezzamenti. Le parole a sua disposizione erano invece Via, Superiore, Gigante, Sensibile e Leone.

Alessio, allora, ha tentato il tutto per tutto con la parola Coraggio. Subito dopo averla rivelata, però, il suo sguardo non è stato del tutto convincente. Per questo il conduttore, Marco Liorni, gli ha detto: "Non sei convinto del tutto". "Dovevo chiamare mia moglie", ha risposto quindi il campione, che in precedenza aveva parlato della bravura di sua moglie. "Ma qui l'aiuto da casa non c'è", ha chiosato scherzosamente il presentatore. Alla fine la risposta del concorrente si è rivelata sbagliata. Quella corretta era invece Dente.

Come al solito la puntata è stata molto commentata sui social. Qualcuno, in particolare, ha trovato un po' forzata la soluzione della ghigliottina. "Mah dente mi pare un po’ fantasiosa #leredita", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X. Qualcun altro invece ha trovato la parola finale fin troppo facile: "Ogni tot giorni a #leredita decidono di regalare gettoni d'oro. Facilissima".