L'Eredità, la "truffa" della vocale: "Basta, non si può andare avanti". Sergio ko, esplode il caos

Infinite polemiche a L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, il quiz che ogni sera inanella share da record e, come detto, polemiche furibonde. E la puntata di oggi, martedì 21 maggio, non fa eccezione, almeno per quel che concerne le rimostranze del pubblico.

Su X, la platea che commenta in tempo reale le gesta dei concorrenti, aveva iniziato a insorgere già a una sfida tra Francesca, la prestuna sosia della cantante di Annalisa e campionissima di questa edizione, contro Luca. A vincere è stata Francesca. E le accuse sono quelle di sempre, ma più copiose del solito: sarebbe stata favorita dagli autori, i quali brigherebbero sottoponendole domande più semplici pur di tenerla in trasmissione.

Tant'è, alla Ghigliottina, il gioco finale del game-show, non si è qualificata Francesca: a spuntarla è stato Sergio, il quale taglio dopo taglio si è ritrovato a giocare per un montepremi pari a 10mila euro. Le parole indizio erano: fare, prima, rubare, piega e sorpresa. Sergio, va detto, era piuttosto spaesato: come soluzione ha proposto "scena", che si è rivelata sbagliata.

Il punto è che la soluzione era "mossa". E il legame tra la soluzione e la parola "piega" ha letteralmente fatto esplodere X, dove piovevano proteste contro gli autori. "Messa in piega Mossa... ossia equivalenti. O meglio, ambivalenti. Così non si può andare avanti, autori!", commentava un utente. "Mossa? Ma non dite cazz***", tuonava un altro, molto più tranchant. "Mossa? Mah, un po' tirata", si esponeva con garbo Marina. "Con questa Ghigliottina gli autori hanno voluto perc*** Sergio!", tagliava corto Lilla. E in effetti, quel legame, appariva un poco sospetto...