Chiara Ferragni, "chiediglielo tu": Lucarelli e Carlucci, gelo in diretta

Battute, ironie e un po' di gelo a La Vita in diretta, con un convitato di pietra eccellente: Chiara Ferragni. Ospite in studio nel salotto di Rai 1 condotto da Alberto Matano è Selvaggia Lucarelli. In collegamento, invece, c'è Milly Carlucci per lanciare l'imminente puntata del suo nuovo show L'acchiappatalenti. Ma il discorso cade quasi subito sull'ultimo libro della giornalista, Il vaso di pandoro, dedicato ai guai giudiziari proprio della Ferragni indagata per truffa aggravata a Milano per il cosiddetto pandoro-gate.

Pagine dalle quali emerge un ritratto velenosissimo dell'imprenditrice digitale, con cui da tempo la Lucarelli è ai ferri corti. "Voglio farle i miei complimenti, davvero, ha fatto ancora centro - ha sottolineato la Carlucci rivolgendosi a Selvaggia -. Grande libro, grande successo, veramente al tuo livello. Perché quando Selvaggia parla succede sempre qualcosa dopo. Se lei mi ha regalato il libro con una dedica? No, l’ho comprato".

Carlucci e Lucarelli sono rispettivamente conduttrice e giurata-star di Ballando con le stelle, ormai storico talent vip di Rai 1 che tornerà ancora una volta il prossimo autunno. E qua "cascano" entrambe.

"Brava, hai fatto beneficenza a me. Grazie Milly, mi pagate così poco a Ballando, quindi ci sta pure", ironizza la Lucarelli. "Selvaggia però devi venire a trovarci a L’Acchiappatalenti - ribatte la conduttrice -. Devi venire e devi darci il tuo parere sui nostri acchiappatalenti e dare manforte ai nostri giurati. Anche perché qui abbiamo talenti di altissimo livello, talenti mondiali".

Quindi arriva la proposta indecente della firma del Fatto quotidiano: "Milly ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest’anno a Ballando con le Stelle? Secondo me quest’anno ci dice di sì". Consideranto i rapporti pregressi tra Selvaggia e la coppia Ferragni - Fedez, pare più una provocazione. Ma anche la Carlucci ci crede: "Posso dire una cosa? Perché non la contatti tu e le chiedi di venire?". "Dai Chiara vieni, ti tratteremo benissimo", assicura a quel punto la severissima giurata. E i telespettatori già pregustano settimane di polemiche feroci (con annessi ascolti da record).