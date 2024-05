L'Eredità, "per l'ennesima volta": la parola che scatena il caos

25 maggio 2024 a

Anche questa quarta ghigliottina si è chiusa senza successo per Sergio, campione de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Il montepremi iniziale era di 150mila euro ma dopo vari dimezzamenti è sceso a 18.750 euro. Le parole a sua disposizione erano BAMBINO, MANDARE, CIBO, VIVO e CALCOLO. La risposta che il campione Sergio ha dato è stata GIOCO, che purtroppo si è rivelata errata. Quella corretta era invece MENTE.

Nel corso della puntata, invece, è finita in lacrime una ex campionessa ormai veterana della trasmissione, Francesca, eliminata definitivamente da una nuova concorrente, Alessandra, dopo ben 26 puntate. Sempre Alessandra, poi, è riuscita a eliminare anche un altro ex campione, Alessio. Quest'ultimo ieri sera aveva battuto Sergio al gioco dei 100 secondi, riuscendo così ad accedere alla fase finale. Sergio è l'unico ex campione rimasto: tornerà ovviamente domani per cercare di difendere il suo titolo.

L'Eredità, "tutti in piedi": Francesca scoppia in lacrime, caos in studio

Tornando alla ghigliottina di questa sera, come al solito ha scatenato pareri contrastanti sui social. In molti, comunque, hanno criticato la parola finale. "Solo io lo trovo assurdo?", ha scritto qualcuno su X. Qualcun altro invece: "Mente è veramente vago e non mi convince per l’ennesima volta". E ancora: "Parola tirata proprio".