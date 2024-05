Chiara Ferragni, una 'proposta indecente' su Rai 1: "Ce la facciamo ad averla?"

Claudio Brigliadori 26 maggio 2024 a

«La inviti tu?». Sembra una provocazione, quella di Milly Carlucci a Selvaggia Lucarelli. Ma chissà, nel rutilante e imprevedibile mondo dello spettacolo, dove tutto è share, magari sarà davvero possibile vedere tra qualche mese Chiara Ferragni a Ballando con le stelle.

Doverosa premessa: l’ultimo libro della Lucarelli, Il vaso di Pandoro, è l’ultima bordata alla influencer spesso massacrata sui social dalla penna del Fatto, e non solo per il cosiddetto Pandoro gate e l’inchiesta per truffa. A La vita in diretta, su Rai 1, Alberto Matano si collega con la Carlucci per l’anteprima del suo nuovo show L’acchiappatalenti, in onda poche ore dopo. In studio c’è Selvaggia e a lei, sua giurata a Ballando, si rivolge la conduttrice: «Voglio farle i miei complimenti, davvero, ha fatto ancora centro. Grande libro, grande successo, veramente al tuo livello. Perché quando Selvaggia parla succede sempre qualcosa dopo. Se lei mi ha regalato il libro con una dedica?

No, l’ho comprato».

«Brava - inizia a punger la Lucarelli -, hai fatto beneficenza a me. Grazie Milly, mi pagate così poco a Ballando, quindi ci sta pure». «Selvaggia però devi venire a trovarci a L’Acchiappatalenti. Devi venire e devi darci il tuo parere sui nostri acchiappatalenti e dare manforte ai nostri giurati. Anche perché qui abbiamo talenti di altissimo livello, talenti mondiali».

Qui la Lucarelli spariglia: «Milly ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest’anno a Ballando con le Stelle? Secondo me quest’anno ci dice di sì». Replica immediata: «Posso dire una cosa? Perché non la contatti tu e le chiedi di venire?». «Dai Chiara vieni, ti tratteremo benissimo», assicura a quel punto la severissima giurata, forse pregustando un altro best seller sul pepatissimo dietro le quinte.