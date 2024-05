Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sbalordito: "Il tempo è passato, l'hai capito?"

26 maggio 2024 a

Incredibile quanto accaduto questa sera alla Ruota della fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Protagonista dell'episodio Giorgia, che è riuscita a strappare l’ultima manche ai suoi concorrenti. A regalare uno dei momenti più assurdi ed esilaranti di questa nuova edizione è stato il finale della puntata. Il tema della domanda finale era "Coppie celebri" e la soluzione, come facilmente intuibile dalle lettere a disposizione sul tabellone, era "Adriano Celentano e Claudia Mori". Peccato però che la campionessa non avesse capito che bisognava dare la soluzione entro il tempo limite.

La campionessa, quindi, che nel corso del gioco ha dato delle risposte con difficoltà ben maggiori, ha fatto scadere il tempo senza dare la soluzione. A quel punto, allora, Gerry Scotti è rimasto sbalordito. Soprattutto quando poi Giorgia ha detto: "Ok, posso darti la soluzione?”. Senza parole il conduttore, che le ha risposto: “Il tempo è passato, l’hai capito? Eh, ciao Peppa come direbbero al mio paese”.

La concorrente, insomma, ha sbagliato il gioco finale perché non lo aveva compreso minimamente. Qualcosa che forse a Gerry non è mai capitato in tanti anni di tv. Per questo poi ha reagito citando Mike Bongiorno: “Questa è la regola, se non la imparate non tocca a me. Andate a giocare sulla tangenziale, avrebbe detto Mike”. Un peccato anche perché dentro la busta pescata dalla campionessa c'erano altri tremila euro. “Lo so, arrivano qui che sono emozionati e anche un po’ confusi”, ha concluso Scotti prima dei saluti finali.