Verissimo, Samira Lui a valanga: "Chi è davvero Gerry Scotti"

di
lunedì 2 febbraio 2026
1' di lettura

“Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista. C’è un rapporto di stima e di amicizia, ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere”: Samira Lui lo ha detto nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, rispondendo in maniera indiretta al fango lanciato da Fabrizio Corona contro Gerry Scotti nei giorni scorsi. Samira è il braccio destro del conduttore a La Ruota della Fortuna. E i due appaiono ormai come una coppia di lavoro collaudata e molto apprezzata dal pubblico. “È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche - ha ammesso Samira Lui. - A volte mi devo tirare un po’ di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con Gerry Scotti. Delle volte mi fermo e realizzo che è tutto vero”.

La co-conduttrice di Scotti, poi, ha risposto anche a chi l'ha accusata di aver fatto dei ritocchi estetici. In particolare, ha detto di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica fatta eccezione per il seno: “Non ho nulla contro la chirurgia. Direi tutto quello che ho fatto. Mi sono rifatta il seno, ma in viso non ho fatto nulla”. Sui cambiamenti degli ultimi anni, invece, ha spiegato: “Ho perso qualche chilo, ho imparato a truccarmi, ho sistemato meglio le sopracciglia che ti cambiano il viso”.

Verissimo, la rivelazione di Carlo Conti: "Guardando il mio conto corrente..."

"Quando ho capito che ce l'avevo fatta? Mai! Guardando il mio conto corrente, ho capito che è cambiato q...
