"Boicottate quelle trasmissioni", l'appello sui social ai musulmani d'Italia

Nell'era dei social network, anche chi segue una confessione religiosa si serve di Twitter, Facebook o Instagram per rivolgersi a tutti i fedeli. Alcuni lo fanno per coinvolgere di più le nuove generazioni, forse troppo distratte da ciò che seguono in televisione. Altri, invece, preferiscono orientare i propri fedeli verso programmi televisivi più in linea con la loro religione. E, di conseguenza, invitare a boicottare tutte quelle che, a detta loro, gettano discredito verso la loro fede. È questo il caso di Saif Eddine che, sul suo profilo Facebook, ha lanciato un appello contro alcune trasmissioni televisive in onda su Mediaset. In particolare, Fuori dal Coro e Dritto e rovescio , condotte rispettivamente da Mario Giordano e Paolo Del Debbio.

"Voglio fare un appello ai musulmani d'Italia che si ostinano a partecipare a trasmissioni tv alle quali non ha nessun senso partecipare - dice Saif Eddine - Mi riferisco alle trasmissioni andate in onda mercoledì sera e giovedì sera su Mediaset:" Fuori dal coro" di Mario Giordano e " Dritto e rovescio" di Paolo Del Debbio. Anche ieri è andata in scena una delle peggiori immagini che si possa dare dell'Islam. Quelli sono ambiti preparati e studiati dove bisogna andare preparati di formazione dove studiamo le trasmissioni e quello che andiamo a dire in studio. Conosciamo bene il presentatore ea quale filone politico fa riferimento, gli autori e il target di persone a cui le singole trasmissioni si rivolgono sulla base di tutto questo noi studiamo i nostri interventi e poi andiamo Ieri abbiamo assistito a una scena in cui interlocutori non musulmani si sono permessi di offendere i nostri fratelli e sorelle".

"Oggi in Italia - aggiunge Saif - si è arrivato a un punto di critica verso l'Islam che non si era mai raggiunto prima. I conduttori televiivi si permettono di dire ai musulmani che non conoscono l'Islam. Se chi ha più esperienza non partecipare più a questo tipo di programmi ci sarà un perché. Sono anni che vi diciamo di boicottare questo tipo di trasmissioni. Oltre tutto oggi lo fanno umiliandoci Questo tipo di attività è professionale e va fatta in modo professionale tipo di ruolo.Io per esempio ho studiato comunicazione televisiva e relazioni col pubblico. Oggi per dare la migliore figura dell'Islam bisogna prepararsi Tutto questo - conclude - per difendere l'Islam in Italia e non per trasformarsi in un disastro per l'. Islam".